SETAR denunció sabotaje a su infraestructura

Servicios Eléctricos de Tarija Setar, denunció sabotaje en su línea de transmisión de energía al Municipio de Padcaya, población que no tuvo el servicio de electricidad por seis horas este último sábado, en plena Plaza Principal se mostraron las piedras y el alambre utilizado por los delincuentes para interrumpir el suministro.

El responsable de operaciones de Setar, José Luis Zeballos Velasco, informó que el corte fue provocado por un tercero desconocido en una acción delincuencial, los alambres y piedras empleados con el que cortaron el servicio fue mostrado en la plaza principal.

El técnico de Setar reiteró que fue un corto circuito provocado que dejó sin luz a los padcayeños entre las 23.00 y 06.00 horas del último sábado y domingo. Los cortocircuitos fueron originados en Huacanqui, a la entrada de Padcaya.

Los alambres amarrados a las piedras fueron lanzados a unos ocho metros de altura para envolverse en la línea de transmisión y provocar el corto circuito, dos alambres hicieron el corte, el tercero fue a una línea neutra que no tenía energía.

Zeballos Velasco, afirmó que la acción delincuencial fue para desprestigiar la empresa, hacerla quedar mal, lograr que todos piensen que el corte fue por fallas técnicas, cuando no es así, el hecho fue denunciado a la Policía que investiga el caso.

El técnico informó que también se dio parte a la AE (Autoridad de Electricidad) según su protocolo, para evitar que se imponga alguna multa con el criterio de que Setar no está respondiendo en su responsabilidad de un servicio apropiado, ininterrumpidamente.

El hecho “premeditado” se habría dado en la zona conocida como Huacanqui. “Se habría amarrado piedras con cables y se había lanzado sobre la línea de media tensión” y según señaló el técnico, la persona que realizó este hecho, es una persona que conoce, ya que la línea no es de baja tensión sino media, por lo que aseguran que hubo un sabotaje.

Al momento, desde Setar, se prepara un informe técnico para realizar el descargo correspondiente ante la Autoridad de Electricidad (AE) y no sufrir una multa por este hecho

Interpelación

A propósito de Setar la presidenta de la Comisión de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental ALDT, Amanda Calizaya Flores, (del Movimiento Al Socialismo) informó que ante su inasistencia a rendición de informe oral, el gerente de Setar, Luis Lema Molina, será interpelado.

Este lunes por la mañana debían prestar informe oral, tanto el gerente como el secretario de Energía e Hidrocarburos, Boris Gómez Úzqueda, solamente este último se presentó, la presidencia de la ALDT fijara fecha para la interpelación como para el informe.

La presidenta de la Comisión lamentó la inasistencia del gerente cuando se esperaba respuestas claras y concretas a las 20 preguntas planteadas sobre Setar, que tiene problemas candentes como las multas impuestas por la AE (Autoridad de Electricidad), por los permanentes cortes en el servicio.

La elevación en el costo del servicio que se vio en las tarifas de los usuarios es otro problema, de acuerdo con la legisladora quien dijo que la interpelación al gerente puede derivar en una censura, dependerá del gobernador que siga en su cargo.

Reclamos

La tarde de este lunes nuevamente muchos usuarios de Setar, en las oficinas de cancelación en el barrio La Pampa, volvieron a reclamar por la elevación de las tarifas del servicio de electricidad, los reclamos de los molestos vecinos, proliferaron.

Monroy planteó enjuiciar a responsables de multa

La asambleísta por el Movimiento Al Socialismo MAS, Jimena Monroy Salinas, pidió al Directorio de Servicios Eléctricos de Tarija Setar, querellarse contra los responsables de la multa impuesta a esta empresa por la AE (Autoridad de Electricidad) de 3.000,000 de bolivianos y precisar los responsables de este daño.

Según la legisladora, los técnicos deben saber quiénes no cumplieron sus tareas para que haya problemas en el servicio, y que se tradujeron en una elevada multa que al final afecta a los usuarios y cuyo dinero se va en el pago de la multa. “Los responsables de dar el material para el mantenimiento son los directores, el gerente, el gerente nacional y bueno el gobernador. Tenemos entendido que se hicieron las peticiones para la compra de repuestos que no se dieron”, reveló.

“Lo que no tenemos que dejar es que los usuarios sigamos pagando multas que no nos corresponden, nosotros pagamos multa por reconexión, eso es suficiente; no podemos pagar por la actuación de otras personas que no están haciendo bien su trabajo”, acotó Monroy.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter