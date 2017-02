Ministerio de Trabajo “emitirá acciones” contra huelguistas de la CNS

En el transcurso de la mañana de ayer, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental COD, Rubén Ramallo Ortiz, indicó que el paro indefinido de la Caja Nacional de Salud CNS es justificado porque se pretende que los diferentes servicios que brinda sean derivados para atender un seguro universal, el cual sería imposible ya que generaría mayor congestionamiento en los diferentes centros de salud. “Yo creo que se ha tomado una decisión y por lo tanto el paro va, y la Central Obrera Boliviana COB está apoyando esta medida y como trabajadores nosotros tenemos que apoyar. Mucha gente no conoce el tema de esta medida pero creo yo que los trabajadores afiliados a la Caja tienen que saberlo; el Estado está poniendo el tema de un director nacional para poder tratar y ver de qué manera se hace un seguro universal”, dijo el sindicalista.

Indicó que el estado no está tomando en cuenta que hoy en día existen gran cantidad de asegurados, no tienen un trabajo como las personas de la tercera edad y por la cantidad de personas existen una serie de problemas en cuanto a la atención y la infraestructura. “Por lo tanto, la Central Obrera Boliviana ha determinado que el director nacional debe retirarse y si no hay eso se tiene que estar en un paro indefinido en la Caja Nacional, esperemos que se dé cuenta la gente de que estamos tratando de cuidar también su situación de salud y los que estamos activos porque hoy en día sí estamos activos, y vamos a la Caja y hay gente que no está asegurada pero por la ley o decreto departamental esta gente es atendida y el trabajador activo no tiene espacio”, dijo Ramallo.

En este contexto, el responsable del Ministerio de Trabajo, Ramón Vilca Romero, enfatizó que una acción de esta naturaleza debe estar de acuerdo con los artículos 105 ,106 y 118 de la Ley General del trabajo para que dicho paro pueda ser determinado como legal; sin embargo, apuntó que por el momento el Ministerio no tiene absolutamente ningún procedimiento o trámite por parte del sector salud. “No hay ningún trámite para que puedan demostrar con que están cumpliendo con los diferentes artículos de la Ley General del Trabajo como así también existe el Decreto Supremo 1958 que en su artículo quinto establece la prohibición de suspender actividades laborales en los diferentes centros de salud públicos”, señaló Vilca.

Asimismo, el funcionario indicó que cada organización tendrá que asumir sus diferentes responsabilidades debido a no ajustar sus acciones en el marco de la legalidad. “Nosotros vamos a emitir acciones de acuerdo de los antecedentes que se van generando día a día, a solicitud, como en las anteriores veces del Ministerio de Salud para que se pueda aplicar lo que corresponde. No tenemos ninguna solicitud de un pliego de reclamaciones ni nada por el estilo, entonces esperamos que este paro pueda suspenderse para que no se afecte a la gente que busca una prestación publica en los centros de salud pública”, enfatizó Vilca.

Para finalizar, subrayó que no se está afectando ningún derecho de los diferentes trabajadores de salud ni la estabilidad laboral de los mismos por lo que espera que los trabajadores puedan reaccionar y tomar conciencia del daño que genera en la población esta determinación.

