Observatorio Astronómico de Santa Ana, descarta aparición de onvis en Tarija

L as últimas semanas circularon por las redes sociales y algunos medios de comunicación, imágenes de supuestas “naves alienígenas”.

Cualquier persona que por primera vez observa esas imágenes las describe como nubes.

Claro, que si usamos el pensamiento má- gico una imagen que tenga forma circular o cilíndrica que asemeja una nave espacial es extraterrestre.

Cuando desde el Observatorio explicamos lo que en realidad son las imágenes mostradas, se duda, y suele no tomarse en cuenta en su justa dimensión la explicación objetiva y racional.

Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias y casi todo lo que nos brinda la naturaleza y sus fenómenos tiene explicación.

El incentivar el pensamiento crítico en la sociedad nos llevará a formar una sociedad que verá su entorno con objetividad y la Astronomía y su divulgación entrena al individuo en el uso del pensamiento científico.

Lo que observamos los anocheceres de enero es el planeta Venus y no una nave extraterrestre, uno o varios puntos brillantes que se mueven en el cielo de verano son satélites artificiales y no flotillas de platillos voladores, una formación cilíndrica en un amanecer con nubes es una nube lenticular y no una nave nodriza alienígena.

Lo que ocurre es que nuestro pensamiento crítico pareciera estar en crisis, hagamos fuerza para que no muera

