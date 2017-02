Gobernador Oliva enjuiciará al asambleísta Arias Soto por delitos contra el honor

El gobernador, Adrián Oliva Alcázar, enjuiciará penalmente al asambleísta del Movimiento Al socialismo MAS, Jorge Arias Soto, por delitos contra el honor tipificados en el Código Penal, el legislador denunció de corrupción y enriquecimiento ilícito al Ejecutivo. “Va presentar ante un Juzgado de Sentencia en lo Penal una querella por delitos contra el honor que se encuentran tipificados como injurias, calumnias, difamación, tras la presentación queda el señalamiento de audiencia”, informó el secretario Yamil García.

En esta clase de procesos no hay etapa preliminar o preparatoria de investigación, se presenta la querella y seguramente habrá un plazo para generar algún tipo de justificativo ante semejantes declaraciones y después se señalará una audiencia de juicio.

“Esta acción penal, en la vía privada, permitirá a Arias demostrar cada una de sus afirmaciones, por más asambleísta que sea debe documentar cada una de sus aseveraciones, según el secretario al recordar que el legislador habló de patrimonios millonarios y que se cautelará a Oliva”, agregó García al ironizar que “el legislador ojalá no se haya equivocado de gobernador. Quien fue sindicado de tener cajas fuertes ocultas y está convocando a una audiencia de medidas cautelares no es Oliva, sino Lino Condori. Si el señor Arias ha estado o no en pleno ejercicio de sus facultades es una cuestión que debe aclararse, no ante la opinión pública, sino ante un juez”, insistió García al indicar que Arias, si de verdad renunció a ser asambleísta debería presentar documento formal.

“Probablemente su mencionada renuncia, las audiencias cautelares, el patrimonio millonario y el supuesto nombramiento de otro gobernador, han obedecido a factores diferentes de la realidad. Esperemos que por lo menos su renuncia sea algo verdadero”, expresó el secretario de la Gobernación.

En el ámbito judicial, para este tipo de casos, hay sanciones privativas de libertad, tomando en cuenta que injurias, calumnias y difamación son considerados delitos, además Arias hace 15 días tuvo problemas legales por faltas de tránsito.

Consultado si una retractación pública podría conformar al gobernador, García contestó que es una posibilidad para Arias; sin embargo, Oliva Alcázar determinó seguir adelante con esta acción penal para su conclusión.

Será un juez quien defina si una retractación va ser o no suficiente para la magnitud de sus denuncias, prosiguió el funcionario sobre el legislador quien también pidió ampliar a Oliva las imputaciones que pesan sobre sus secretarios Luis Alfaro y Fernando Barrientos.

Fernando Barral Zegarra

