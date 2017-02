El 10 de febrero se realizará un “show” en favor de los niños con cáncer

El próximo viernes 10 de febrero Tarija será el epicentro de un show benéfico a favor de los niños con cáncer, dicho evento contará con la presencia de artistas importantes a nivel internacional, nacional y departamental. Asimismo ésta actividad se viene desarrollando hace cuatro años en el Departamento con bastante afluencia de la población.

El evento contará con la presencia de más de 30 artistas como el Pocholo y su marida, el grupo Cantares, Royé Campero, Alejandro Pérez, Israel Torres y una serie de destacados ballets entre estos Belly Art como también las modelos más lindas de Tarija. “En realidad, el primer evento lo hice el 2002 y el 2003 repetimos el evento con las señoras de la Legión y desde esa fecha les prometí mi apoyo año tras año con la presencia de artistas importantes, para que toda la recaudación sea netamente para los niños con cáncer”, dijo Carlos Moreno, organizador de Tarija Lo Mejor.

Moreno apuntó que desde hace varios años se vienen realizando giras a nivel nacional en apoyo de los niños con cáncer y ahora Tarija será partícipe de esta actividad, que se efectuará el viernes 10 en el hotel Los Parrales, a partir de las 20:30.

En el show están presentes padres de familia de los niños que reciben el tratamiento para vencer la enfermedad, como también algunos de los niños que se encuentran en recuperación.

El organizador del evento, puntualizó que es muy movilizador, tanto por la presencia de los niños y padres de familia como también por el apoyo, sin interés económico, de los diferentes artistas; por ello una vez terminado el show siente una importante gratificación al ver recuperarse a los diferentes niños, gracias al apoyo de la población a dicha actividad. “El año pasado subieron las mamás al escenario y en una de las pasarelas, uno de los niñitos en recuperación esperaba a su mamá con un ramo de flores. El cáncer infantil se cura y gracias a este evento muchos de estos niños se curan, muchos de estos ya hacen una vida normal pero es muy fuerte. A veces hasta que no te toca pasar porque un familiar tenga esta enfermedad no apoyas y no te das cuenta”, dijo el organizador.

Moreno puntualizó que desde una primera instancia tiene el apoyo de los American Leaders del Centro Boliviano Americano (CBA),detrás de toda la organización, al recordar que los puntos de venta son el Centro Boliviano Americano CBA y en la perfumería Glamour ubicada en la calle Madrid casi Daniel Campos, al lado de la heladería la Fontana.

María José Oliva Grimalt

