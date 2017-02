Advierten no dejarse estafar por conocidas loteadoras apoyadas por la FEDJUVE Cercado

La dirigente de la junta vecinal Tarijeños en Progreso, Estela Vilte, denunció a la dirigencia de Federación de Juntas Vecinales Fejuve-Cercado de loteadores, están ofreciendo terrenos donde no hay, a la gente que fue desalojada con una orden de lanzamiento hace un par de días. “Han ido a ofrecerles terrenos de nuestro barrio, decirles a estas personas que ya no confíen más en estos loteadores, no compren más lotes en nuestro barrio, tenemos entendido que estos loteadores ha ido ofrecer a estas víctimas lotes a 8.000 dólares. Lo voy a decir con nombres para que las autoridades lo tomen en cuenta, los loteadores son doña Dianet Flores y Deysi Ortega, que supuestamente es la presidenta del barrio con el aval de Fejuve Cercado”, enfatizó Vilte respaldada por algunos vecinos.

La denunciante añadió que su barrio no tiene papeles al día, la gente no puede seguir confiando en los loteadores, las autoridades tendrían que asumir acciones para evitar este tipo de hechos y sancionen a los loteadores para que no sigan engañando.

El barrio Tarijeños en Progreso no tiene lotes para vender, sus papeles no están al día, quienes ocupan actualmente el predio también fueron víctimas de los loteadores, al momento de asentarse les dijeron que sus papeles estaban en orden y que el lugar era del Estado.

Cuando preguntaron en las oficinas de Derechos Reales les respondieron que esos predios están inscritos a nombre de terceras personas, las víctimas no pueden seguir confiando, el barrio Tarijeños en Progreso tienen papeles.

La Dirección de Ordenamiento territorial informó que no hay, siquiera, terrenos para áreas verdes, hacen falta como nueve hectáreas para área de equipamiento, que fueron vendidos por los propios loteadores, que siguen ofreciendo lotes.

Si se superpone la propiedad habrá conflictos legales y problemas, “no vuelvan a confiar en los loteadores”, enfatizó al mostrar copias de los documentos en los cuales basó su denuncias y el resto de sus afirmaciones.

En esta zona hay un conflicto desde hace tiempo, las denunciadas tienen el respaldo de Fejuve Cercado mientras que Vilte cuenta con el apoyo de Fejuve departamental que tampoco reconoce a su similar de Cercado al que lo llamó afín al Movimiento Al Socialismo MAS.

El mismo día que la gente era desalojada por orden judicial, los loteadores les fueron a ofrecer lotes de nuestro barrio que tampoco tiene saneada su situación, sostuvo. La ciudad de Tarija sufrió asentamientos y avasallamientos de tierras por la masiva migración.

