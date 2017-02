Denuncian que el SERNAP no da permiso para construir un alberge, pero si permite la explotación de hidorcarburos en Tariquía

El Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) negó la concreción de un proyecto turístico comunitario en la Reserva Nacional de Tariquía y no menciona nada de la anunciada exploración petrolera en aquella zona del departamento de Tarija. “Tendría que haber más coherencia, porque estamos negando el permiso para que una asociación comunitaria de turismo pueda construir un albergue en el río Tarija, según una carta del Sernap en diciembre”, reveló el director de la organización “Nativa” Iván Arnold Torrez.

Pero por otro lado, estamos diciendo que probablemente entre una empresa petrolera con cientos de trabajadores y con maquinaria, comparó el director al informar de la intención que tienen de aumentar la producción de miel en Tariquía.

“Actualmente las comunidades se oponen a la exploración petrolera, seguramente más adelante se hará una consulta pública, libre e informada como tiene que ser, eso servirá para tomar una decisión, como dijeron las autoridades de gobierno”, hizo notar Arnold.

El Sernap se basó en la Ley 1333 y la Ley de Creación de la Reserva de Tariquía para negar el permiso al proyecto turístico, el artículo 3 de esta última Ley no posibilitaría este tipo de emprendimiento en aquella zona natural. “Yo no entiendo cómo, si esta Ley no permite este tipo de actividades, va permitir la actividad petrolera dentro la Reserva, creo que al final tiene que primar la coherencia y hacer lo que tiene que hacerse”, prosiguió el directivo.

El lunes el director del Sernap de Tariquía, Enrique Tejerina Ruiz, declaró que no tienen ninguna información ni anuncio oficial de ingreso a la Reserva con la exploración petrolera, mientras no haya nada no pueden asumir ninguna acción.

Consultado si conocen en qué zonas de la Reserva están las áreas petroleras San Telmo y Astilleros, respondió que de hecho conocen toda la Reserva, entiende que están al sureste y suroeste, aunque con exactitud no se conoce el lugar donde habrá intervención. “Tariquía es una Reserva nacional, no es un parque, el plan de manejo zonifica el área, hay zonas de uso múltiple, de cabecera de cuenca, intangible o de protección estricta, mucho dependerá dónde quiere hacerse el aprovechamiento para entender la magnitud del impacto. Siempre decimos con la actividad petrolera que debemos respetar las leyes, nos parece muy bien que se diga que se respetará lo que dicen las comunidades para tomar una decisión final si es que se entra o no la Reserva”, acotó.

Tariquía fue creada con 246.870 hectáreas el 2 de agosto de 1989, la UIC (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) hace una selección y categorización de cinco tipo de áreas protegidas, primero están los parques que son intangibles.

