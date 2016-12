SETAR paga a ENDE, más de lo que le pagaba a una empresa extranjera por la generación de energía eléctrica

Para el legislador es un escenario más complicado porque ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), por un lado cobra una tarifa más alta y por otro recibió, se desconoce en calidad de qué, todos los grupos generadores que tenía Setar, incluso el generador hidroeléctrico de San Jacinto.

Tarija, a través de (Servicios Eléctricos de Tarija) Setar, está pagando por la electricidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN) un precio mayor al que pagaba a la generadora privada de Argentina, con Secco-Bolivia, ahora la generación de energía es más costosa. “Nosotros como Setar, como Tarija, estamos pagando por la energía un precio mayor al que pagábamos a la empresa privada Secco, la generación de energía ahora es más costosa para nosotros”, confirmó el asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez.

Consiguientemente afecta la economía y la posibilidad de rebaja de la tarifa, sostuvo al indicar que tiene un costo referencial de 3,9 dólares por kilovatio hora (Kw/h) mientras que Secco vendía a 4,3dólares la misma cantidad.

Para el legislador es un escenario más complicado porque ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), por un lado cobra una tarifa más alta y por otro recibió, se desconoce en calidad de qué, todos los grupos generadores que tenía Setar, incluso el generador hidroeléctrico de San Jacinto. “No sabemos si eso van a pagar o no”, cuestionó al precisar que este generador fue entregado en la gestión del actual gobernador Adrián Oliva Alcázar, además ENDE está haciendo pagar a Tarija el sistema interconectado, que es responsabilidad exclusiva del nivel nacional.

“Por consiguiente, ha vuelto ENDE a Tarija como lo que era históricamente con este Departamento, esquilmándonos los pocos recursos y generando una dinámica muy complicada, porque afecta los intereses de esta región”, insistió Lea Plaza.

La Gobernación debería asumir una política diferente, es un tema muy delicado, asumiré conjunto de acciones en la Asamblea, Tarija no debería pagar el llamado anillo energético, por eso se planteó una petición de informe al respecto.

Consultado si no participó cuando la Comisión de Energía de la Asamblea trajo a ENDE y la Autoridad de Electricidad para hablar precisamente estos temas, Lea Plaza respondió que no es miembro de esa comisión legislativa. “Pero más allá de eso, la comisión en lugar de defender los intereses del Departamento está defendiendo los intereses del Gobierno central por la vinculación política que tienen con el MAS, me parece grave que estén convalidando hechos irregulares”, criticó el asambleísta.

“Se hacen parte de las amenazas de que nos quitarán el título habilitante si no pagamos el anillo energético, me parece que es parte de ese chantaje permanente del Gobierno con Tarija, amenazarnos que se va cortar la energía, es otro absurdo”, insistió Lea Plaza.

Este diario en el intento de lograr la versión de ENDE sobre la crítica del legislador, llamó insistentemente al teléfono 664430. La intención era lograr ese criterio o concertar una entrevista; sin embarg, no logró contestación. Quizás trabajaron en horario continuo.

