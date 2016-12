Ley de transferencia a los municipios del 8% podría quedar en el “gavetero”

El Presidente de la Asamblea confirmó el desarrollo de la sesión para éste jueves, en la que se cerrará la gestión 2016, prevén aprobar la resolución de cierre de gestión y formarán la comisión que estará vigente durante el receso que se prolonga hasta enero.

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT, cerrará su gestión en la sesión convocada para las 15:00 horas de este jueves, aunque la bancada de UDA (Unidad Departamental Autonomista) teme que aprueben en detalle el proyecto de ley del 8% del presupuesto de la Gobernación para ocho Alcaldías.

El presidente de la ALDT, William Guerrero Quiroga, confirmó la sesión para este jueves, donde se cerrará la gestión 2016, prevén aprobar la resolución de cierre de gestión y formarán la comisión que estará vigente durante el receso que se prolonga hasta enero. “Estaríamos volviendo al trabajo normal más o menos el 15 de enero”, precisó al indicar que entretanto la comisión atenderá situaciones imprevistas y de extrema urgencia que se presenten, incluso puede llamar a sesión si el caso amerita.

Sobre los temores de los asambleístas de UDA de que este jueves, “de contrabando”, como hicieron para aprobar en grande la ley del 8%, pueden aprobar esta ley en detalle, Quiroga respondió que no es así, no es posible tratar en detalle. Si UDA planteó la reconsideración del proyecto de ley del 8%, podría tratarse este jueves, pero no en detalle que es más complejo, varios asambleístas del propio Movimiento Al Socialismo MAS no están de acuerdo con el 1% del presupuesto de la Gobernación para la provincia Cercado. Es un tema que llevará tiempo, hasta ponerse de acuerdo, los asambleístas de Bermejo también expresaron que son más de 60.000 habitantes y tampoco quieren el 1%, sino un poco más. Es un tema por debatir y se tiene que llegar a algunos consensos”, manifestó Guerrero.

La asambleísta de UDA, María Lourdes Vaca Vidaurre, admitió que este jueves si el MAS quiere podría aprobar en detalle el proyecto de ley del 8%, aunque no sería responsable, porque afectaría la economía del Gobierno Departamental. “En caso de que el MAS lo apruebe en detalle lo que podría hacer la Gobernación es demandar su inconstitucionalidad y no lo promulgarla, podría darse otra ley como la del Programa Solidario Comunal Prosol, del órgano Ejecutivo, que solo quedaron en el gavetero”, graficó la asambleísta.

Vaca criticó a su colega del MAS, Ervin Mancilla Olarte, por su criterio de que no importa quitar recursos a Cercado para beneficiar a otras provincias. “Es asambleísta de Cercado y la ley es discriminatoria con esta provincia. A Cercado le quitan más del 60% de sus recursos, con esta ley un habitante de Yunchará recibirá 37 veces más que otro de Cercado, en este último recibirá 63 bolivianos, en Yunchará tendrá 4.200. Eso no es ser equitativo, en Cercado también hay necesidades”, finalizó la asambleísta.

