Delegación de entrerrianos pide rehabilitar camino

El mantenimiento del camino fue adjudicado a una empresa que paralizó su trabajo, no le cancelaron el avance de obras. Ahora argumenta que mientras no tenga ese desembolso no retomará su labor, en tanto algunos derrumbes por las lluvias cortaron la vía.

Un numeroso grupo de entrerrianos peregrinó este miércoles hasta llegar a la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental, en procura de lograr el desembolso de 2,8 millones de bolivianos para rehabilitar el camino Quebrada Vacas-Salinas, que está cortado por tres derrumbes.

500 familias y dos hospitales están incomunicados con los riesgos consiguientes para las personas, informó el dirigente cívico de Entre Ríos, en la provincia O’Connor, Eduardo Fernández Sosa, al añadir que otro proyecto paralizado es el agrosilvopastoril.

El martes por la tarde los entrerrianos se reunieron con autoridades de la Gobernación, que comprometieron solucionar los problemas; sin embargo, las reuniones programadas para horas de la mañana del miércoles fueron diferidas para la tarde.

