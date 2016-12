¿Cuáles son los mejores micrófonos ocultos?

Escuchar sin dudas es una de las mejores maneras de recoger información. Confiamos en nuestro sentido del oído para comunicarnos con otros, y una conversación entre dos personas puede revelar un gran número de hechos. Escuchando un intercambio entre sospechosos, por ejemplo sobre planes importantes, lugares o detalles de un evento pasado, puede reforzar el caso contra un criminal, y grabar esas charlas pueden brindar datos aún más valiosos para futura evaluación o evidencia.

En espionaje, la escucha encubierta es una de las habilidades más importantes de los espías. Usando el dispositivo de escucha correcto uno puede recoger información sumamente importante, y mientras más tiempo se mantenga oculto, más información se podrá recoger. Comercialmente existen gran cantidad de tipos de micrófonos ocultos, disfrazados de las más variadas formas imaginables. Muchos transmiten continuamente mientras que otros comienzan a emitir cuando captan el sonido de una voz. Gracias a la magia de Internet este tipo de dispositivos, anteriormente de uso exclusivo de los agentes secretos más intrépidos, son cada vez más accesibles al público general. Vamos a conocer algunos de los mejores micrófonos ocultos de la actualidad.

UHF Ficha T Telefónica

Este micrófono es ideal para todo tipo de escuchas encubiertas por estar camuflado dentro de una ficha telefónica “T” totalmente funcional y que puede ser instalado en segundos en cualquier línea. Las conversaciones son transmitidas a larga distancia por señal UHF a cualquier receptor que pueda captar la frecuencia justa.

Una de las ventajas de este micrófono es que mientras la línea espiada permanezca inactiva, éste pasa al modo stand by y no transmite ninguna señal. En cuanto se efectúa una llamada el micrófono se vuelve a activar transmitiendo con excelente calidad la conversación. Como funciona con la tensión propia de la línea telefónica no requiere de ningún tipo de baterías.

Boligrafo Grabador Style

Escondido bajo la forma de un elegante bolígrafo negro, este dispositivo posee en su interior un micrófono de alta sensibilidad que puede grabar voces con gran calidad de sonido. Lo más interesante es que posee activación por voz por lo que no tiene que ser constantemente manipulado, algo que podría levantar sospechas.

Asimismo por su tamaño y su uso, permite grabar conversaciones en todo momento y lugar, ya que funciona correctamente como un bolígrafo normal. El bolígrafo comienza a grabar con solo mover el clip del mismo hacia abajo, y se detiene volviéndolo a su posición inicial. Gracias a una batería recargable puede grabar continuamente por casi 13 horas, todo lo que se haya grabado se puede escuchar conectando el bolígrafo a una computadora con un cable USB que lo acompaña.

UHF Llavero

Otro objeto de uso totalmente cotidiano, que en realidad oculta en su interior un micrófono que puede captar con gran calidad todas las conversaciones cercanas y transmitirlas hacia un receptor cercano. Su apariencia lo hace pasar cualquier inspección, aún la más minuciosa y es perfecto para operativos en los que se requiera apoyo externo, como puede ser una negociación comercial donde la información en tiempo real pueda significar una diferencia en contratos millonarios.

Gracias a una avanzada antena integrada al circuito de transmisión, este dispositivo no requiere de antena externa, como suele suceder con transmisores similares. Posee una potencia suficiente para transmitir por frecuencia UHF hasta una distancia de 15 metros a su alrededor y una batería que le permite funcionar por casi 20 horas sin interrupción.

Consigue ahora tu software de cifrado telefónico, otros dispositivos o asesoramiento en materia de micrófonos de escucha puedes consultar con Tactical Security, la máxima autoridad en dispositivos de espionaje y contraespionaje de Latinoamérica. Esta empresa cuenta con 16 años de probada experiencia asistiendo a todo tipo de gobiernos y empresas de todo el mundo.

Comparte Facebook

Twitter