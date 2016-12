Concejal Echart: “Asambleístas de Cercado del MAS traicionaron intereses de la porvincia”

El municipio de Cercado es el más perjudicado con el proyecto de ley de 8%. Además, que el proyecto es ilegal e inconstitucional, esta provincia perdería mucho dinero de proyectos concurrentes con esta distribución de porcentaje cuyo único interés es político.

El concejal y dirigente de Vanguardia Integración, Alan Echart Sossa, llamó a los asambleístas del Movimiento Al Socialismo MAS, traidores a la provincia Cercado, que aprobaron en grande el proyecto de ley de 8% del presupuesto de la Gobernación para ocho alcaldías de Tarija. “Calificamos de traición la actitud de los asambleístas de Cercado que han aprobado esta ley en grande, si están dispuestos aprobarla en detalle, nosotros como autoridades de Cercado también vamos a saber denunciar públicamente esta situación”, enfatizó.

“El municipio de Cercado es el más perjudicado con el proyecto de ley de 8%. Además, que el proyecto es ilegal e inconstitucional, esta provincia perdería mucho dinero de proyectos concurrentes con esta distribución de porcentaje cuyo único interés es político. Con esta distribución cada ciudadano de Cercado, donde está la mayor población de Tarija, tendría una asignación por año de 600 bolivianos, otro ciudadano de la provincia O’Connor tendría una asignación de 80.000 bolivianos”, comparó el concejal.

“Un ciudadano en San Lorenzo recibiría alrededor de 9.000 bolivianos por año y en el resto de las provincias, por encima de 40.000 por persona. Es una barbaridad, es el municipio más grande, no porque sea el más grande va ser relegado con este tipo de leyes”, cuestionó Echart.

“No hay punto de comparación, convertirán a Cercado en ciudadanos de tercera, prosiguió al anunciar que los asambleístas de Cercado que se prestaron a la aprobación serán señalados públicamente, por esta alta traición a la población que les dio su voto”, enfatizó el conejal de UDA.

Para el secretario, Luis Alfaro Arias, la aprobación en grande del 8%, es una estrategia política del Gobierno del MAS, impuesto a los alcaldes con el criterio de que recibirán dinero si tienen contraparte económica arrancada a la Gobernación. “Eso se materializa a través de la Asamblea Legislativa Departamental, a Tarija es el único Departamento al que pide contraparte, a los otros nada, el Gobierno invierte hasta el 100%, falta agua en La Paz, le metió 78 millones de dólares, de un solo saque”, ironizó el secretario.

“Eso significa un daño muy grande, llevará a Tarija a otro año más de paralización de obras, con las mismas alcaldías, la finalidad es asfixiar económicamente al gobernador Adrián Oliva Alcázar” agregó y aseguró que actualmente la Gobernación no tiene dinero.

“Hay deudas por proyectos que se planificaron cuando los ingresos de Tarija; eran cinco mil millones de bolivianos, ahora los ingresos son solo dos mil millones, además hay proyectos urgentes que atender que no pueden postergarse, no hay dinero”, finalizó Alfaro.

Calisaya calificó a Echart de “abusivo”

La asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo MAS, Amanda Calisaya Flores, al saber que fue calificada de “traición” al haber aprobado en grande el proyecto de ley del 8%, respondió que el concejal Alan Echart es un “abusivo”. “No me meto en lo que hace el concejal, pero es muy abusivo”, dijo

al criticar que el concejal dice y opina lo que quiere.

También aseguró que propuso discutir el proyecto del 8% para mejorarlo, pero por la forma cómo se presentó no hubo tiempo, no se leyó el informe por minoría y que dos asambleístas de Unidad Departamental Autonomista UDA impidieron la discusión.

“En detalle puede tratar de mejorarse el proyecto, el señor Echart puede decir lo que él quiera, nosotros no nos metemos con el Concejo, ahorita ¿cómo estamos? bloqueados, estamos sufriendo, tendría que opinar de su Concejo, no de nosotros”, replicó.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, William Guerrero Quiroga, sobre el calificativo de “traición” dicho por Echart, respondió que no quiere opinar al ser de otra provincia. “Respeto su criterio, pero no lo comparto, me asombra, cuando era uno de los que se oponía al 8%”, finalizó el presidente.

