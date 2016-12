Bloqueo del transporte generó molestia entre los empresarios

La medida perjudicó al empresariado que trabaja a diario para ganarse el sustento día a día, esta práctica nociva no era costumbre de Tarija, lamentablemente esta cultura está comenzando a practicarse y no se entiende por qué las autoridades no aplican la ley.

El empresariado tarijeño, en medio de marcado enojo y rechazó, condenó el bloqueo de calles y avenidas de esta ciudad por los transportistas en general, que no están de acuerdo con la Ley Municipal de Movilidad Urbana y Transporte. “Nuestro rechazo y condena a esta medida en contra de la libre circulación de los ciudadanos, estamos muy molestos con este tipo de bloqueo que perjudica a la ciudadanía”, criticó el presidente de los empresarios, Álvaro Baldivieso Castellanos.

“Perjudica al empresariado que trabaja a diario para ganarse el sustento día a día, esta práctica nociva no era costumbre de Tarija, lamentablemente esta cultura está comenzando a practicarse y no se entiende por qué las autoridades no aplican la ley, cuestionó. No sé qué le ocurre al Fiscal de Distrito a quien ya le enviamos cartas en anteriores oportunidades para que intervenga y pueda preservar lo que la Constitución manda, el libre tránsito de las personas”, sostuvo muy molesto el empresario.

“No sé qué tipo de autoridades tenemos, un fiscal que no acciona en estos casos”, acotó, para añadir que los bloqueos son la peor práctica que puede hacerse, no solamente se perjudican los transportistas, sino al resto de la población.

“Todos pierden, llamamos a las autoridades a que resuelvan el problema que hace daño a toda la actividad productiva del Departamento, el turismo está frenado, nadie puede entrar ni salir, este rubro asumió mejoras que estaban dando resultados, pero se caerán”, agregó Baldiviezo.

Por su parte el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia filial Tarija SIB, Aníbal Aldana Ortega, calificó de injusto el bloqueo de los transportistas, su argumento de que no participaron en la elaboración de la Ley de Movilidad Urbana es una falacia. “Por primera vez el poder político, desde el Concejo Municipal hizo participar a todas las instituciones como los profesionales, los ingenieros participamos para que a partir de su aplicación pueda darse una planificación de las rutas y el transporte”, sostuvo.

“Me parece un poco chiquillada cuando el transporte pide una ley transitoria para la suba de las tarifas, me parece que eso no es correcto, una ley siempre tiene que ser integral, ellos estuvieron participando, pero con ese argumento de que son discriminados y no llamados”, agregó Aldana.

“El transporte tendría que participar con todo en la elaboración del reglamento para hacer prevalecer sus derechos, es un abuso lo que hicieron con el bloqueo”, remarcó al insistir que la elaboración de la ley fue participativa, estuvo el transporte.

Bloqueo impidió venta de leche por Bs 80 mil

Los productores de leche de San Lorenzo este miércoles no pudieron entregar entre 19.000 a 20.000 litros a las industrias lácteas por el bloqueo del ingreso a la ciudad, así como calles y avenidas, estiman una pérdida de unos 80 mil bolivianos.

El dato fue estimado por el presidente del sector, Weimar Rosales Méndez, al decir que a diario entregan a la PIL y Prolac esta cantidad de leche a un precio de 3,30 y 3,40 bolivianos por litro, la entrega a Lacteosbol está suspendida.

Los lecheros se reunirán de emergencia este jueves, cuando se recuperaban lentamente de los problemas de la sequía y la falta de forraje para el ganado, surgió este bloqueo que nuevamente desata un problema con consecuencias en lo económico.

Las 18 comunidades de Méndez tienen en total 647 familias dedicadas a la producción de leche, precisó al admitir que Lacteosbol, dependiente del Gobierno, es un pequeño mercado para el sector, casi el 75 y 80%de productores entrega su leche a la PIL.

